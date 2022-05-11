"Потеряли время". Кулеба рассказал о поисках оружия до полномасштабного вторжения России

Украина еще до начала полномасштабного вторжения России вела активные переговоры с партнерами касательно оружия. Однако западные страны неохотно соглашались, из-за чего было "потеряно время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Politico .

По его словам, переговоры о военной помощи велись на протяжение нескольких месяцев до 24 февраля и в первые недели после начала войны.

Кулеба вспомнил о разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном в конце февраля.

"Я спросил его, что, может быть, наконец пришло время дать Украине ЗРК Patriot. Он сказал: "Дмитрий, в принципе, это может произойти. Но потребуется не менее двух или трех месяцев, чтобы обучить ваших людей, как их использовать", - сказал министр.

Глава МИД отметил, что никто из сторон не мог предположить, что война затянется. Однако ход противостояния мог быть другим, если бы Украина имела необходимое вооружение.

"Но если бы нас с самого начала услышали об оружии, если бы нам не приходилось часами и днями объяснять партнерам, почему нам нужно именно это оружие, а не другое, мы бы уже получили его и обучили всех, и ситуация была бы совсем другой, было бы намного лучше. Мы все потеряли время и позволили Путину получить то, чего у него быть не должно", - заявил Кулеба.

При этом министр добавил, что США "потратили недели", изучая старые советские запасы по всему миру. После этого Пентагон поменял риторику и заявил о возможном переходе Украины на западное оружие. По мнению Кулебы, именно на саммите в Германии США убедили евросоюзников "перевести Украину с советского оружия на оружие НАТО".

При этом анонимный (но не официальный) источник в Минобороны США в комментарии СМИ подтвердил, что Вашингтон сделал ошибку в отношении Украины.

"Украина добилась бы большего, будь у них (наше, - ред.) вооружение на руках заранее. Им было бы намного проще тренироваться работать с ним и правильно внедрять его в свои боевые порядки", - сказал чиновник Пентагона.