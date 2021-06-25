Потерпевшими по делу "Роттердам+" были заводы Коломойского, а не государство, - САП
Единственными потерпевшими в деле " Роттердам+" за весь период следствия и до момента ее закрытия считались лишь 2 ферросплавных завода в Никополе и Запорожье, которые принадлежат олигарху Игорю Коломойскому.
Об этом заявил старший прокурор САП Денис Демкив в интервью РБК-Украина.
"Никопольский завод ферросплавов и Запорожский завод ферросплавов по их заявлению включены в состав пострадавших. Заявлений от других лиц не поступало", - сообщил прокурор.
Он отметил, что Министерство юстиции не нашло оснований считать, что формула нанесла ущерб общественным интересам.
"Минюсту предлагали предъявить иск по этому производству, они отказались", - добавил прокурор.
Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.
Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.