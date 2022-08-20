Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
Фото: потери России в войне приближаются к 45 000 погибшим военным (Getty Images)
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего потери России с начала полномасштабной войны уже составляют 44 900 военных убитыми.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 44900 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1907 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 4212 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 1018 (+2) ед,
- РСЗО - 266 (+0) ед,
- средства ПВО - 141 (+0) ед,
- самолетов - 234 (+0) ед,
- вертолетов - 197 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 803 (+8),
- крылатые ракеты - 190 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3137 (+7) ед,
- специальная техника / special equipment - 97 (+3).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, что авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла более десятка ударов по позициям врага на юге.
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