Потери от неправомерной деятельности экоинспекторов достигли 200 млн долларов, - Нефьодов

Потеря от неправомерной деятельности экоинспекторов достигла 200 млн долларов ежегодно в виде несозданного ВВП и недополученных доходов государством и бизнесом. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"В конце апреля на последнем дерегуляционном Кабмине правительство приняло постановление №367, которым отменило контроль Госэкоинспекцией изолированного балласта во время пребывания судов во внутренних морских водах или территориальном море. Это печально известные проверки балластных вод, когда инспектор "видит" пятна нефти на воде и задерживает корабль в порту, пока "что-то не произойдет". А каждый день простоя - десятки тысяч долларов расходов", - написал он.

По мнению Нефьодова, эта дерегуляция была "глотком свежего воздуха" для судовладельцев и надеждой на улучшение имиджа Украины в глазах мирового морского сообщества.

"По оценкам рынка, общая сумма потерь от неправомерной деятельности инспекторов составляла до 200 млн долларов ежегодно в виде несозданного ВВП и недополученных доходов государством и бизнесом. Иностранные суда просто отказывались заходить в украинские порты из-за наличия высоких коррупционных рисков, отдавая предпочтение портам Варны или Констанцы", - сообщил глава Государственной таможенной службы.

Нефьодов подчеркнул, что, несмотря на запрет, экологические инспекторы продолжают самовольно проводить проверки судов в морских портах Украины.

"Бизнес, European Business Association, American Chamber of Commerce, Ассоциация Морских Агентств Украины сообщает о случаях неправомерных попыток экологических инспекторов получить от судовладельцев "штраф за загрязнения" акватории морского порта. Национальная полиция, что вы об этом думаете?", - написал Нефьодов.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман приостановил экологические проверки в портах.