"Потери немалые". У Зеленского объяснили, почему не называют число погибших военных

В частности, он объяснил, почему Украина почти не называет потери личного состава в войне против России.

"Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Потому что ни одна армия мира не называет свои потери во время войны. Это просто запрещено. Это государственная тайна, во-первых. А во-вторых, это может помочь противнику оценить эффективность его действий", - отметил Арестович.

При этом, по его словам, называя свои потери, российская сторона лжет.

"Так они же лгут, в 10 раз занижая эти цифры. Лгать и мы можем. Мы только в первый день сказали количество жертв после авианалетов. Следовало сообщить, что первые погибшие уже есть, - 46 человек погибли. А дальше - это военная тайна. Это просто самоубийство - раскрывать такие данные во время войны. После войны мы выдадим эти данные по каждому человеку - это Украина, здесь нельзя ничего скрыть, даже если бы мы хотели это сделать", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что Украина несет потери, и они немаленькие.

"Гораздо меньше, чем у россиян, но немаленькие", - отметил он.