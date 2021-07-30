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Потери электроэнергии в украинских сетях в 2020 году превысили 10%, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Потери электрической энергии в электросетях в 2020 году возросли до 10,4%, что обошлось стране и потребителям в десятки миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника премьер-министра Кирилла Криволапа.

"Уровень потерь в электросетях продолжает расти. Для сравнения: в 2018 году мы теряли 9,8% электроэнергии, передаваемой в сетях, в 2020 году этот показатель составлял уже 10,4%", - отметил Криволап.

Потери на уровне катастрофических 10,4% происходить из-за изношенности электрических сетей.

В 2021 году объем инвестиций в обновление сетей кратно вырос, что создает предпосылки до снижения объема потерь в украинских сетях до среднеевропейского уровня.

"Планируется, что за 13 лет мы сократим уровень потерь к среднему европейскому уровню - 7,5%. Эти улучшения скажутся на жизни каждого украинского и каждого предприятия - электроснабжение станет более качественным", - отметил эксперт.

Напомним, свыше 70% электрических сетей в Украине устарели и находятся в аварийном состоянии. По количеству и длительности отключений потребителей Украина является лидером среди стран Европы.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что интеграция Объединенной энергетической системы Украины к европейской энергосистеме ENTSO-E произойдет в 2023 году.

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электричество