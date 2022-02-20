ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Потепління та вітер: якою буде сьогодні погода в Україні

Новость на русском →
Україна, Неділя 20 лютого 2022 07:00
Потепління та вітер: якою буде сьогодні погода в Україні Фото: погода в Україні 20 лютого буде теплою з вітром (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сьогодні, 20 лютого, вдень на крайньому заході та у південній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вдень 4-9 градусів тепла, на півдні країни до 12 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом Ургідрометцентру, вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вночі і у північній та східній частинах пориви 15-20 м/с

Температура повітря складе:

  • на заході країни вдень +6 +8 градусів, а вночі -2 +2 градусів;
  • у північних областях вдень +6 +8 градусів, вночі 0 +2;
  • у центральних областях вдень +6 +8 градусів, вночі 0 +2;
  • у східних областях вдень +6 +8 градусів, а вночі +1 +3;
  • на півдні країни вдень +8 +10 градусів, вночі +1 +3.

Потепління та вітер: якою буде сьогодні погода в Україні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі +1 +3 градусів тепла, вдень +6 +8 градусів тепла.

Потепління та вітер: якою буде сьогодні погода в Україні

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі