Потепление и снег: какой будет сегодня погода в Украине

Сегодня, 6 февраля, в восточных и западных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Температура 0-5 градусов тепла, на юге Одесской области 6-9 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозу Ургідрометцентру, га дорогах северной половины местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, днем в западной части местами порывы 15-20 м/сек.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем 2-4 градусов тепла.