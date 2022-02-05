Потепление и снег с дождем: прогноз погоды в Украине на сегодня

Сегодня, 5 февраля в Украине ожидается незначительное потепление. При этом почти всю страну охватит небольшой снег с дождем, а на западе - со шквалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в большинстве регионов страны на погоду будет влиять атмосферный фронт северного циклона Quenna, который будет двигаться с запада на восток и принесет пасмурную, влажную и немного ветреную погоду.
Гололедица все еще продержится в большинстве областей, усиленный ветер ожидается на западе страны.
В западных, северных и большинстве центральных областей небольшой снег, днем местами с дождем, на остальной территории без существенных осадков.
Ветер преимущественно юго-западный (на востоке страны - северо-западный), 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-18 м/сек.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице ожидается небольшой снег, днем местами с дождем. На дорогах местами гололедица. Столбики термометра днем покажут 0 + 2 градуса, а ночью -6 -8.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на эти выходные (5-6 февраля).