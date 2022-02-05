Потепление и снег с дождем: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в большинстве регионов страны на погоду будет влиять атмосферный фронт северного циклона Quenna, который будет двигаться с запада на восток и принесет пасмурную, влажную и немного ветреную погоду.

Гололедица все еще продержится в большинстве областей, усиленный ветер ожидается на западе страны.

В западных, северных и большинстве центральных областей небольшой снег, днем местами с дождем, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный (на востоке страны - северо-западный), 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-18 м/сек.

Температура воздуха составит:

в западных областях днем +2 +5, ночью от -3 до +2 градусов;

на севере страны днем от -4 до +2 градусов, а ночью -2 -10;

в восточных областях днем -2 -5, ночью -5 -10;

на юге страны +2 +5 днем, а ночью -1 -7 градусов.

в центральных областях -3 +4 днем, ночью -2 -9.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается небольшой снег, днем местами с дождем. На дорогах местами гололедица. Столбики термометра днем покажут 0 + 2 градуса, а ночью -6 -8.