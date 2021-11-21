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Потепление и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Украина, Воскресенье 21 ноября 2021 10:00
Потепление и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: в воскресенье в Украине до 14 градусов тепла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В воскресенье, 21 ноября, в Украине без существенных осадков, только в Черниговской, Сумской и Харьковской областях небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. Ночью в западных и северных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +8 + 11, а ночью + 3 + 6,
  • на севере днем +8 + 11, а ночью + 3 + 5,
  • на востоке днем 5 + 8, а ночью -1 + 2,
  • на юге днем +9 + 13, а ночью +2 + 4,
  • в центре днем +8 + 11, а ночью +2 + 4.
  • Потепление и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве без осадков ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Днем температура воздуха составит +9-11, а ночью +3+5.

Потепление и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на сегодня

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