Потепление и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на сегодня
Фото: в воскресенье в Украине до 14 градусов тепла (Виталий Носач, РБК-Украина)
В воскресенье, 21 ноября, в Украине без существенных осадков, только в Черниговской, Сумской и Харьковской областях небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. Ночью в западных и северных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Температура воздуха составит:
- на западе днем +8 + 11, а ночью + 3 + 6,
- на севере днем +8 + 11, а ночью + 3 + 5,
- на востоке днем 5 + 8, а ночью -1 + 2,
- на юге днем +9 + 13, а ночью +2 + 4,
- в центре днем +8 + 11, а ночью +2 + 4.
Погода в Киеве
В Киеве без осадков ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Днем температура воздуха составит +9-11, а ночью +3+5.