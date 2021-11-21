Потепління та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на сьогодні
Фото: у неділю в Україні до 14 градусів тепла (Віталій Носач, РБК-Україна)
У неділю, 21 листопада, в Україні без істотних опадів, лише в Чернігівській, Сумській і Харківській областях невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Температура повітря складе:
- на заході вдень +8+11, а вночі +3+6,
- на півночі вдень +8+11, а вночі +3+5,
- на сході вдень +5+8, а вночі -1+2,
- на півдні вдень +9+13, а вночі +2+4,
- у центрі вдень +8+11, а вночі +2+4.
Погода в Києві
У Києві без опадів вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вдень температура повітря складе +9-11, а вночі +3+5.