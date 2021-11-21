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Потепління та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Україна, Неділя 21 листопада 2021 10:00
Потепління та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: у неділю в Україні до 14 градусів тепла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У неділю, 21 листопада, в Україні без істотних опадів, лише в Чернігівській, Сумській і Харківській областях невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +8+11, а вночі +3+6,
  • на півночі вдень +8+11, а вночі +3+5,
  • на сході вдень +5+8, а вночі -1+2,
  • на півдні вдень +9+13, а вночі +2+4,
  • у центрі вдень +8+11, а вночі +2+4.
  • Потепління та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Києві

У Києві без опадів вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вдень температура повітря складе +9-11, а вночі +3+5.

Потепління та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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