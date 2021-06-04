Потепление и дожди: синоптики рассказали, какой будет погода на выходные

На эти выходные в Украину придет долгожданное потепление. Однако, в воскресенье в большинстве областей будет идти дождь.
В эту субботу в Украине будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем на западе составит +19+23, а ночью +10+13. В северных регионах в этот день будет +19+21, а ночью +11+13.
В центре страны, в частности в Киеве, также солнечно. Днем температура воздуха составит +19+21, а ночью +10+13. В восточных областях ожидаются небольшие дожди, температура воздуха составит +17+19, а ночью +10+12.
На юге страны завтра днем будет +20+22, а ночью +11+13.
В последний день недели дожди вернутся во все регионы. Однако, температура воздуха останется высокой. Днем на востоке будет +19+21, а ночью +10+12. В центральных областях днем будет +19+22, а ночью +10+13.
На юге страны днем синоптики прогнозируют +20+22, а ночью +11+13. В западных областях днем будет +19+23, а ночью +10+13. В Киеве в воскресенье будет тоже небольшой дожди. Днем в столице прогнозируют +20+22, а ночью +10+12.
Напомним, синоптики назвали дату потепления в Украине до +25 градусов и выше.
Отметим, в Карпатах продолжает лежать снег, а в восточных регионах вчера было объявлено предупреждение о ливне.