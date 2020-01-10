Потепление и дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня погода в Украине будет дождливой и облачной, температура воздуха поднимется до +7. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе потеплеет, днем +5+7, а ночью -1+1, но дожди, кроме Закарпатской области. На севере страны дожди, днем -1+3, а ночью -1+1.

В центральных областях тоже дожди. Днем +3+1, а ночью -1+1. На востоке страны облачно, без осадков, днем 0+2, а ночью -1+3.

На юге страны облачно, днем +2+5, а ночью 0-2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дожди. Днем +3-1, а ночью -1+1.

Напомним, спасатели сообщали, что погода в Украине 10 января будет влажной, туман накроет северные, центральные и южные регионы.

По данным Гидрометцентра, ночью и утром 10 января в северных, центральных и южных областях ожидается туман. При этом водителей предупреждают о том, что видимость на дорогах составит 200-500 метров.