UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Потепление до +19: прогноз погоды в Украине на выходные

Автор: Андрей Василюк

В Украине на выходных, 10-11 апреля, ожидается теплая весенняя погода. Температура воздуха днем местами повысится до +19.

Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине на субботу

В субботу, 10, апреля по всей Украине ожидается теплая, солнечная погода. Теплее всего будет на Западе Украины, где днем столбики термометров поднимутся до +17. Однако ночью и некоторых регионах возможны заморозки до минус 1.

На Севере днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне 12-15 градусов тепла, ночью возможны заморозки до минус 1. На Востоке и Юге днем будет +12 - +15, ночью - от 0 до + 3. В Крыму днем - 12-14 градусов тепла, ночью - от +2 до +4. В Центре днем тоже будет тепло – от +13 до +16. Ночью возможны заморозки до -2.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье

В воскресенье, 11 апреля, теплее будет на Западе. Здесь температура днем поднимется до +19. Заморозки ночью до -1 возможны только на Буковине. На Севере температура воздуха днем ожидается на уровне 13-16 градусов тепла, ночью возможны заморозки до -2. В большинстве регионов Центра днем будет от +14 до +16, а в Винницкой области - от +16 до +18. Ночью возможны заморозки до -2. На Юге и Востоке днем ожидается от +12 до +15, ночью 1-4 градусов тепла.

Прогноз погоды на субботу в Киеве и Киевской области

В Киеве в субботу, 10 апреля, днем будет 12...14 градусов тепла, ночью будет от 0 до +2. В других регионах Киевской области температура воздуха будет колебаться в пределах +14 - +16, ночью в некоторых районах возможно похолодание до - 1.

Прогноз погоды на воскресенье в Киеве и Киевской области

В воскресенье, 11 апреля, в Киеве днем будет от +15 до +17, ночью от 0 до +2. В других районах Киевской области ожидается температура воздуха в пределах +14 - +16, ночью местами возможны заморозки до -1.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что потепление в Украину придет в воскресенье. А со следующей недели ожидается полноценно теплая погода, ночные заморозки отойдут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода
Читайте также
Сегодня в Украине будет солнечно и до +12 тепла
В Карпатах за ночь выпало 15 см снега
Прогноз погоды