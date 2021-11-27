Потепління до +14, сильні дощі на сході: прогноз погоди на сьогодні
Фото: синоптики прогнозують дощі в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні будуть дощі на заході, півдні, півночі, сході та частково в центрі країни. Температура повітря у південних областях підніметься до +14.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні прогнозують дощі майже у всіх областях. Тільки Житомирську, Вінницьку та Хмельницьку області омине ця погода.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +4+9, а вночі +2+5,
- на півночі вдень +5+9, а вночі +1+4,
- на сході вдень +4+7, а вночі -3+4,
- на півдні вдень +11+14, а вночі +5+9,
- у центрі вдень +6+11, а вночі +2+5.
Прогноз у Києві
Сьогодні у столиці прогнозують дощі. Температура повітря вдень складе +8+10, а вночі +3+5.