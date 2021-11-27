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Потепління до +14, сильні дощі на сході: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Субота 27 листопада 2021 07:00
Потепління до +14, сильні дощі на сході: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики прогнозують дощі в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні будуть дощі на заході, півдні, півночі, сході та частково в центрі країни. Температура повітря у південних областях підніметься до +14.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні прогнозують дощі майже у всіх областях. Тільки Житомирську, Вінницьку та Хмельницьку області омине ця погода.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +4+9, а вночі +2+5,
  • на півночі вдень +5+9, а вночі +1+4,
  • на сході вдень +4+7, а вночі -3+4,
  • на півдні вдень +11+14, а вночі +5+9,
  • у центрі вдень +6+11, а вночі +2+5.

Прогноз у Києві

Сьогодні у столиці прогнозують дощі. Температура повітря вдень складе +8+10, а вночі +3+5.

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