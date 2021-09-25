Потеплеет, но дожди сохранятся: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

В течение дня самые высокие показатели термометров будут в южных областях - там ожидается +19-21 градус днем и +9-11 ночью.

В западных областях прогнозируют +18-20 днем и +7-9 ночью.

В центре будет +13-15 градусов днем и +7-9 ночью.

На востоке страны прогнозируют +14-16 градусов в течение дня и +7-9 ночью.

В северных областях днем температура будет держаться на уровне +12-14 градусов. Ночью опустится до +8-10 градусов.

Кроме того, почти все регионы накроют дожди. Непогода обойдет только Запорожскую, Херсонскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую области.

Погода в Киеве

В столице сегодня днем прогнозируют +13-15 градусов. Ночью температура опустится до + 8-10 градусов.

Кроме того, на территории Киева ожидаются дожди.