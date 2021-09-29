ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Потепліє до +19 градусів, а дощі відійдуть: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Середа 29 вересня 2021 08:00
Потепліє до +19 градусів, а дощі відійдуть: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні потепліє до +19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сьогодні в Україні місцями потепліє до +19 градусів. Дощів на території країни не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Протягом дня по всій країні буде хмарно з проясненнями. Опадів протягом дня не буде. Крім того, туман опуститься на півночі країни та в Карпатах.

Температура вночі +2-7 градусів, вдень +10-15 градусів.

На півдні країни вночі +6-11 градусів, вдень 14-19 градусів.

На Закарпатті вночі до +13 градусів, а вдень +17-19 градусів.

В гірських районах прогнозують від +2 градусів вночі до +9 градусів удень.

Потепліє до +19 градусів, а дощі відійдуть: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні повітря прогріється до +12-14 градусів. Вночі температура опуститься до +4-6 градусів.

Опадів в Києві не буде.

Потепліє до +19 градусів, а дощі відійдуть: прогноз погоди на сьогодні

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
DAILY
Заступник голови НБУ Юрій Гелетій: У банків достатньо ресурсів, щоб кредитувати економіку
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заступник голови НБУ Юрій Гелетій: У банків достатньо ресурсів, щоб кредитувати економіку