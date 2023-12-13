Потенційний прем'єр Нідерландів назвав Путіна жахливим диктатором

Вілдерс здобув перемогу на виборах 22 листопада. Він закликав до створення коаліції, до якої увійдуть "Націонал-соціалістичний рух", "Народна партія за свободу і демократію", яку раніше очолював Рютте, і партія, що підтримує фермерів.

Видання пише, що російські телеканали вітали успіх Вілдерса на виборах як перемогу Москви, оскільки раніше він хвалив Володимира Путіна.

Але Вілдерс у середу намагався переконати нідерландських законодавців, що він не є "другом Росії" і вважає РФ агресором.

"Путін - жахливий диктатор", - сказав Вілдерс.

Допомогу Україні можуть скоротити

При цьому Вілдерс заявив, що не слід надавати військову підтримку Україні, поки "ми не в змозі захистити свою країну".

Зазначається, що правоцентристський "Новий суспільний договір" і "Рух фермерів і громадян", два його потенційні партнери по коаліції, також висловили сумніви щодо членства України в Європейському союзі та додаткової фінансової підтримки Києва.

Вибори у Нідерландах

Нагадаємо, наприкінці листопада у Нідерландах відбулися парламентські вибори. За їхніми підсумками найбільшу кількість місць у парламенті здобула ультраправа "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Він виступає проти міграції та хоче припинити надавати Україні військову допомогу.

Проте інші партії, зокрема, ""Партією свободи".

Експерт Володимир Фесенко у коментарі РБК-Україна розповів, що на тлі таких результатів виборів під загрозою може опинитися передача Україні F-16 від Нідерландів. Більш детально про вибори в Нідерландах можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.