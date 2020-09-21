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Потенциальный преемник Меркель назвал Путина виновником притока беженцев в Европу

Автор: Артур Родивилов

Претендент в лидеры партии немецкого канцлера Фридрих Мерц жестко раскритиковал политику президента РФ Владимира Путина. По его мнению, приток беженцев в Европу во многом вызван варварскими действиями со стороны российской армии в Сирии, за которые несет ответственность Путин.

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Об этом сообщает DW.

В то же время он поддержал ужесточение курса федерального правительства в отношениях с Москвой, после резонансного отравления оппозиционера Алексея Навального.

Эскалация напряженности в двусторонних отношениях в настоящее время исходит не от Германии или от Европы, а исключительно от России, заявил Мерц.

По мнению немецкого политика, поскольку Россия не ведет расследование этого преступления на своей территории, "пришло время поставить вопрос: можем ли мы продолжать действовать так, как прежде".

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель готова связать "Северный поток-2" с ответом России на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили в Сибири ядом класса "Новичок". Международное сообщество считает, что к инциденту мог быть причастен Кремль.

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