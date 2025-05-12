Потенціал сонячної енергетики блокується прайс-кепами, - експерт

Дієвість сонячної генерації стримується чинними ціновими обмеженнями на ринку електроенергії - прайс-кепами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслава Ігнатьєва.
На його думку, сонячні електростанції демонструють суттєве зростання генерації в денні години, однак через обмеження ціни електроенергії їхній потенціал залишається нереалізованим.
"Дуже часто в денний період сонячні станції навіть обмежуються електропостачання, оскільки прайс-кепи не дозволяють продавати цю електричну енергію", - підкреслив Ігнатьєв.
Він додав, що попри проблеми з реалізацією, залишається прихильником розвитку сонячної енергетики.
"Хоча я, знову-таки, прихильник сонячної генерації електричної енергії, але є така проблема", - додав експерт.
Окремо Ігнатьєв відзначив зростання доступного імпорту з ЄС.
"Збільшив на сьогодні "Укренерго" можливість постачання електричної енергії з Європи, тобто імпорту електричної енергії на рівні 2,1 ГВт вже з 1 грудня", - підкреслив він.
За його словами, попри обмеження з боку Угорщини, інші країни «хочуть робити бізнес з Україною» в частині постачання електроенергії.
Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП наголосив, що необхідно переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії для стабільної роботи енергосистеми влітку.
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