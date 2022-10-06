Посвідчення водія знову можна відновити онлайн: як це зробити

Сервісні центри МВС знову дозволили змінювати та відновлювати посвідчення водія онлайн. Послуга була призупинена з міркувань безпеки на початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГСЦ МВС.

Тепер знову можна замовити обмін та відновлення посвідчення водія через Електронний кабінет водія. Для користувачів онлайн-сервісу фактично нічого не змінилося: як і раніше, через смартфон або ноутбук можна замовити послугу в кілька кліків.

Забрати готовий документ клієнт зможе як у будь-якому найближчому сервісному центрі МВС, так і у відділенні Укрпошти. Передбачено також опцію доставки посвідчення кур'єром. Орієнтовна вартість – 254 грн за бланк посвідчення та адмінпослуги сервісного центру МВС. Тривалість надання послуги – до 10 днів.

Як відновити посвідчення водія

Щоб обміняти, або відновити права водія, потрібно:

⦁ авторизуватися в Електронному кабінеті водія, вибравши зручний спосіб – за допомогою електронного підпису, BankID або Дії;

⦁ у меню послуг вибрати пункт "Електронні послуги", потім знайти та вибрати «Відновлення та обмін посвідчення водія»;

⦁ перевірити правильність контактних даних та в блоці "Вибрати причину" вказати один із запропонованих варіантів;

⦁ заповнити всі обов'язкові поля заявки;

⦁ вибрати зручний вам сервісний центр МВС, в якому плануєте отримати виготовлене посвідчення водія;

⦁ підписати заяву за допомогою електронного підпису, BankID або Дії;

⦁ сплатити послугу особистою банківською карткою;

⦁ отримати автоматичне повідомлення про успішну подачу заявки на отримання послуги "Відновлення та обмін посвідчення водія", на цьому етапі вже можна стежити в Електронному кабінеті водія зміни у статусі заявки;

⦁ отримати готове посвідчення водія особисто в сервісному центрі МВС або на поштовому відділенні Укрпошти.