Поступающие в медвузы со следующего года будут сдавать ВНО по математике или физике

Фото: суденты-медики (УНИАН)

Проходной балл по ВНО для абитуриентов-медиков останется на уровне 150 баллов

В следующем году абитуриентам, которые планируют поступить в медицинские вузы, обязательно нужно будет сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО) по физике или математике. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Александр Линчевский, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По словам Линчевского, введение физики или математики как третьего профильного предмета "является одним из шагов на пути к интеграции украинской медицины в международную практику". Кроме того, считает чиновник, физика и математика определяют логическое мышление и умение анализировать.

"Современная доказательная медицина - точная естественно-научная дисциплина, и врачу необходимо иметь знания по физике, химии, биологии и математики. В большинстве европейских стран сдачи экзамена по этим предметам для поступления в медицинский университет является распространенной практикой”, - отметил Линчевский.

Проходной балл для второго и третьего предметов ВНО на поступление специальностей медицина, педиатрия и стоматология остается, как и ранее, не ниже 150 баллов.

Кроме того, в 2019 году вводится минимальный конкурсный балл - 130, для второго, третьего сертификатов для фармации и промышленной фармации.

Как сообщало РБК-Украина в сентябре в материале "Учить по-американски: как Минздрав реформирует медицинскую образовании", сейчас в систему украинского медицинского образования входят 14 медуниверситетов, 4 медфакультети в классических университетах, три академии последипломного образования и 130 колледжей. По данным министерства, в них обучаются около 154 тыс. студентов и работают 12 тыс. преподавателей.