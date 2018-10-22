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Вступники до медвишів з наступного року здаватимуть ЗНО із математики чи фізики

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 17:33
Фото: суденти-медики (УНІАН)
Фото: суденти-медики (УНІАН)

Прохідний бал із ЗНО для абітурієнтів-медиків складатиме 150 балів

Наступного року абітурієнтам, які планують вступити до медичних вишів, обов'язково потрібно буде складати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики чи фізики. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.

За словами Лінчевського, введення  фізики або математики як третього профільного предмета "є одним з кроків на шляху до інтеграції української медицини в міжнародну практику". Окрім того, вважає посадовець, фізика та математика визначають логічне мислення та вміння аналізувати.

"Сучасна доказова медицина - точна природничо-наукова дисципліна, і лікарю необхідно мати знання з фізики, хімії, біології та математики. У більшості європейських країн складання іспиту з цих предметів для вступу до медичного університету є поширеною практикою”, - зазначив Лінчевський.

Прохідний бал для другого і третього предметів ЗНО на вступ до спеціальностей медицина, педіатрія та стоматологія залишається, як і раніше, не нижче 150 балів. 

Крім того, у 2019 році вводиться мінімальний конкурсний бал - 130, для другого, третього сертифікатів для фармації та промислової фармації.

Як повідомляло РБК-Україна у вересні в матеіралі "Вчити по-американськи: як МОЗ реформує медичну освіту", зараз в систему української медичної освіти входять 14 медуніверситетів, 4 медфакультети в класичних університетах, три академії післядипломної освіти та 130 коледжів. За даними МОЗ, в них навчаються близько 154 тис. студентів і працюють 12 тис. викладачів.

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