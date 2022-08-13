UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Построенные для переселенцев дома будут передавать военным: что известно

Фото: заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко (t.me/kt20220224)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине разработали план по построению пятиэтажек для переселенцев. После того как люди смогут вернуться уже в свои дома, эти помещения будут передавать военным, а также медикам и правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко.

Соответствующий план строительства жилья для переселенцев он представил во время встречи с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне, которая подтвердила готовность помочь Украине отстроить Черниговскую область.

По словам заместителя руководителя ОП, план разработан совместно с несколькими известными архитектурными бюро, и уже подготовлена соответствующая документация.

Так, предусмотрено возведение пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины - по 2 тысячи квартир в каждом регионе, их стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около 700-800 долларов за квадратный метр.

"После деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда люди смогут вернуться в свои дома, а эти квартиры будут переданы военным, медикам, работникам полиции", - отметил Тимошенко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что восстановление жилья украинцев разделят на три этапа и жильем обеспечат всех, кто пострадал, а также военнослужащих и тех, кто годами был в очереди на собственное жилье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныОфис президентаПереселенцы с Донбасса