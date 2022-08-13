Построенные для переселенцев дома будут передавать военным: что известно

В Украине разработали план по построению пятиэтажек для переселенцев. После того как люди смогут вернуться уже в свои дома, эти помещения будут передавать военным, а также медикам и правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко.

Соответствующий план строительства жилья для переселенцев он представил во время встречи с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне, которая подтвердила готовность помочь Украине отстроить Черниговскую область.

По словам заместителя руководителя ОП, план разработан совместно с несколькими известными архитектурными бюро, и уже подготовлена соответствующая документация.

Так, предусмотрено возведение пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины - по 2 тысячи квартир в каждом регионе, их стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около 700-800 долларов за квадратный метр.

"После деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда люди смогут вернуться в свои дома, а эти квартиры будут переданы военным, медикам, работникам полиции", - отметил Тимошенко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что восстановление жилья украинцев разделят на три этапа и жильем обеспечат всех, кто пострадал, а также военнослужащих и тех, кто годами был в очереди на собственное жилье.

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