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Побудовані для переселенців домівки передаватимуть військовим: що відомо

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Київ, Субота 13 серпня 2022 11:27
Побудовані для переселенців домівки передаватимуть військовим: що відомо Фото: заступник керівника ОП Кирило Тимошенко (t.me/kt20220224)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні розробили план щодо побудови п'ятиповерхівок для тимчасово вимушених переселенців. Після того, як люди зможуть повернутися вже до своїх домівок, ці помешкання передаватимуть військовим, а також медикам і правоохоронцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника ОП Кирила Тимошенка.

Відповідний план будівництва житла для переселенців він презентував під час зустрічі з послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, яка підтвердила готовність допомогти Україні відбудувати Чернігівську область.

За словами заступника керівника ОП, план розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація.

Так, передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України - по 2 тисячі квартир у кожному регіоні, їх вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 700-800 доларів за квадратний метр.

"Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що відновлення житла українців розділять на три етапи і житлом забезпечать усіх, хто постраждав, а також військовослужбовців і тих, хто роками був у черзі на власне житло.

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