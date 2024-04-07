Постраждалі від війни українці можуть подати заяву до реєстру збитків: як це зробити

Реєстр збитків є єдиним міжнародним інструментом для фіксації шкоди, завданої внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"А також - першим компонентом компенсаційного механізму, метою якого є забезпечення репарацій для постраждалих від війни", - йдеться в повідомленні Міністерства.

Реєстр прийматиме заяви від людей, бізнесу та держави Україна стосовно понад 40 категорій шкоди.

Хто зможе подавати заяви

З перших днів можливість подачі заяв до Реєстру матимуть ті, хто звертався із заявою про пошкоджене або знищене майно за програмою "єВідновлення", зафіксував шкоду в Реєстрі знищеного та пошкодженого майна та отримав акт огляду від місцевої влади.

Уже за кілька тижнів подати заяву зможе кожен власник зруйнованого житла, зокрема й на тимчасово окупованих територіях.

Заяву можна буде подати через "Дію"

Інші категорії будуть запущені протягом року. Категорії заяв від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також заяв, пов'язаних із пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури України, відкриються за кілька місяців.

Подати заяву до Реєстру можна через мобільний застосунок "Дія". Докладніше з порядком подачі заяв можна ознайомитися за посиланням.

Старт роботи реєстру збитків