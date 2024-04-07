Постраждалі від війни українці можуть подати заяву до реєстру збитків: як це зробити
На сайті реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, оголошено про відкриття прийому заяв про відшкодування збитків, спричинених війною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Реєстр збитків є єдиним міжнародним інструментом для фіксації шкоди, завданої внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"А також - першим компонентом компенсаційного механізму, метою якого є забезпечення репарацій для постраждалих від війни", - йдеться в повідомленні Міністерства.
Реєстр прийматиме заяви від людей, бізнесу та держави Україна стосовно понад 40 категорій шкоди.
Хто зможе подавати заяви
З перших днів можливість подачі заяв до Реєстру матимуть ті, хто звертався із заявою про пошкоджене або знищене майно за програмою "єВідновлення", зафіксував шкоду в Реєстрі знищеного та пошкодженого майна та отримав акт огляду від місцевої влади.
Уже за кілька тижнів подати заяву зможе кожен власник зруйнованого житла, зокрема й на тимчасово окупованих територіях.
Заяву можна буде подати через "Дію"
Інші категорії будуть запущені протягом року. Категорії заяв від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також заяв, пов'язаних із пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури України, відкриються за кілька місяців.
Подати заяву до Реєстру можна через мобільний застосунок "Дія". Докладніше з порядком подачі заяв можна ознайомитися за посиланням.
Старт роботи реєстру збитків
Нещодавно в нідерландській Гаазі запрацювала система відшкодування збитків, які були завдані Україні війною. Українці можуть подавати відповідні позови.
Основна увага приділятиметься тим позовам, які стосуватимуться пошкодження або знищення житлової нерухомості під час війни. Очікується, що загалом у цій категорії надійде від 300 тисяч до 600 тисяч заяв.
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