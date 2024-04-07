Пострадавшие от войны украинцы могут подать заявление в реестр убытков: как это сделать
На сайте реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, объявлено об открытии приема заявлений о возмещении убытков, вызванных войной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Реестр убытков является единственным международным инструментом для фиксации ущерба, причиненного в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"А также - первым компонентом компенсационного механизма, целью которого является обеспечение репараций для пострадавших от войны", - говорится в сообщении Министерства.
Реестр будет принимать заявления от людей, бизнеса и государства Украина относительно более 40 категорий ущерба.
Кто сможет подавать заявления
С первых дней возможность подачи заявлений в Реестр будут иметь те, кто обращался с заявлением о поврежденном или уничтоженном имуществе по программе "єВідновлення", зафиксировал ущерб в Реестре уничтоженного и поврежденного имущества и получил акт осмотра от местных властей.
Уже через несколько недель подать заявление сможет каждый владелец разрушенного жилья, в том числе и на временно оккупированных территориях.
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Заявление можно будет подать через "Дію"
Другие категории будут запущены в течение года. Категории заявлений от лиц, наиболее пострадавших от войны, а также заявлений, связанных с повреждением или разрушением объектов критической инфраструктуры Украины, откроются через несколько месяцев.
Подать заявление в Реестр можно через мобильное приложение "Дія". Более подробно с порядком подачи заявлений можно ознакомиться по ссылке.
Старт работы реестра убытков
Недавно в нидерландской Гааге заработала система возмещения ущерба, нанесенного Украине войной. Украинцы могут подавать соответствующие иски.
Основное внимание будет уделяться тем искам, которые будут касаться повреждения или уничтожения жилой недвижимости во время войны. Ожидается, что всего в этой категории поступит от 300 тысяч до 600 тысяч заявлений.
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