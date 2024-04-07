Пострадавшие от войны украинцы могут подать заявление в реестр убытков: как это сделать

На сайте реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, объявлено об открытии приема заявлений о возмещении убытков, вызванных войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Реестр убытков является единственным международным инструментом для фиксации ущерба, причиненного в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"А также - первым компонентом компенсационного механизма, целью которого является обеспечение репараций для пострадавших от войны", - говорится в сообщении Министерства.

Реестр будет принимать заявления от людей, бизнеса и государства Украина относительно более 40 категорий ущерба.

Кто сможет подавать заявления

С первых дней возможность подачи заявлений в Реестр будут иметь те, кто обращался с заявлением о поврежденном или уничтоженном имуществе по программе "єВідновлення", зафиксировал ущерб в Реестре уничтоженного и поврежденного имущества и получил акт осмотра от местных властей.

Уже через несколько недель подать заявление сможет каждый владелец разрушенного жилья, в том числе и на временно оккупированных территориях.

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Заявление можно будет подать через "Дію"

Другие категории будут запущены в течение года. Категории заявлений от лиц, наиболее пострадавших от войны, а также заявлений, связанных с повреждением или разрушением объектов критической инфраструктуры Украины, откроются через несколько месяцев.

Подать заявление в Реестр можно через мобильное приложение "Дія". Более подробно с порядком подачи заявлений можно ознакомиться по ссылке.

Старт работы реестра убытков