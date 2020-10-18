Пострадавший от "Новичка" полицейский из Солсбери ушел в отставку

Полицейский из Солсбери Ник Бейли вынужден покинуть службу из-за последствий инцидента с применением в городе нервно-паралитического агента "Новичок". Он получил дозу яда и долго лечился.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
По словам сержанта, он с детства мечтал служить в полиции, поэтому ему грустно покидать коллег.
"После 18 лет работы в полиции мне пришлось признать свое поражение и признать, что я больше не могу выполнять эту работу. Как и большинство полицейских, я пережил изрядную долю травм, насилия, расстройств, травм и горя", - написал Бейли.
По словам полицейского, события в Солсбери в марте 2018 года, отняли у него многое.
"И хотя я изо всех сил старался преодолеть это, я знаю, что мне не обрести покоя, оставаясь в этой обстановке", - добавил Бэйли.
Он выразил коллегам слова благодарности за годы, проведенные вместе.
Ранее Бейли рассказал, что он попал под воздействие отравляющего вещества, когда оказался в доме Скрипалей, куда его отправили для расследования.
Напомним, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в начале марта 2018 года в Солсбери.
По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба пострадавших выжили, а сам инцидент стал громким политическим скандалом.
Также сообщалось о причастности к инциденту агентов российского ГРУ Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова.
Позже президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times на вопрос о деле Скрипалей ответил, что предателей российского государства необходимо наказывать.