ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пострадавший от "Новичка" полицейский из Солсбери ушел в отставку

Британия, Воскресенье 18 октября 2020 00:34
Пострадавший от "Новичка" полицейский из Солсбери ушел в отставку
Фото: Ник Бейли (Twitter)
Автор: Артур Родивилов

Полицейский из Солсбери Ник Бейли вынужден покинуть службу из-за последствий инцидента с применением в городе нервно-паралитического агента "Новичок". Он получил дозу яда и долго лечился.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам сержанта, он с детства мечтал служить в полиции, поэтому ему грустно покидать коллег.

"После 18 лет работы в полиции мне пришлось признать свое поражение и признать, что я больше не могу выполнять эту работу. Как и большинство полицейских, я пережил изрядную долю травм, насилия, расстройств, травм и горя", - написал Бейли.

По словам полицейского, события в Солсбери в марте 2018 года, отняли у него многое.

"И хотя я изо всех сил старался преодолеть это, я знаю, что мне не обрести покоя, оставаясь в этой обстановке", - добавил Бэйли.

Он выразил коллегам слова благодарности за годы, проведенные вместе.

Ранее Бейли рассказал, что он попал под воздействие отравляющего вещества, когда оказался в доме Скрипалей, куда его отправили для расследования.

Напомним, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в начале марта 2018 года в Солсбери.

По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба пострадавших выжили, а сам инцидент стал громким политическим скандалом.

Также сообщалось о причастности к инциденту агентов российского ГРУ Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова.

Позже президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times на вопрос о деле Скрипалей ответил, что предателей российского государства необходимо наказывать.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире отравлениеяд

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь