Пострадавший от "Новичка" полицейский из Солсбери ушел в отставку

Фото: Ник Бейли (Twitter)

Полицейский из Солсбери Ник Бейли вынужден покинуть службу из-за последствий инцидента с применением в городе нервно-паралитического агента "Новичок". Он получил дозу яда и долго лечился.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам сержанта, он с детства мечтал служить в полиции, поэтому ему грустно покидать коллег.

"После 18 лет работы в полиции мне пришлось признать свое поражение и признать, что я больше не могу выполнять эту работу. Как и большинство полицейских, я пережил изрядную долю травм, насилия, расстройств, травм и горя", - написал Бейли.

По словам полицейского, события в Солсбери в марте 2018 года, отняли у него многое.

"И хотя я изо всех сил старался преодолеть это, я знаю, что мне не обрести покоя, оставаясь в этой обстановке", - добавил Бэйли.

Он выразил коллегам слова благодарности за годы, проведенные вместе.

Ранее Бейли рассказал, что он попал под воздействие отравляющего вещества, когда оказался в доме Скрипалей, куда его отправили для расследования.

Напомним, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в начале марта 2018 года в Солсбери.

По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба пострадавших выжили, а сам инцидент стал громким политическим скандалом.

Также сообщалось о причастности к инциденту агентов российского ГРУ Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова.



Позже президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times на вопрос о деле Скрипалей ответил, что предателей российского государства необходимо наказывать.