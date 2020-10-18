Потерпілий від "Новачка" поліцейський з Солсбері пішов у відставку

Фото: Нік Бейлі (Twitter)

Поліцейський з Солсбері Нік Бейлі змушений покинути службу через наслідки інциденту з застосуванням у місті нервово-паралітичного агента "Новачок". Він отримав дозу отрути та довго лікувався.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

За словами сержанта, він з дитинства мріяв служити в поліції, тому йому сумно залишати колег.

"Після 18 років роботи в поліції мені довелося визнати свою поразку і визнати, що я більше не можу виконувати цю роботу. Як і більшість поліцейських, я пережив неабияку частку травм, насильства, розладів, травм і горя", - написав Бейлі.

За словами поліцейського, події в Солсбері в березні 2018 року, відібрали у нього багато чого.

"І хоча я з усіх сил намагався подолати це, я знаю, що мені не знайти спокою, залишаючись у цих обставинах", - додав Бейлі.

Він висловив колегам слова подяки за роки, проведені разом.

Раніше Бейлі розповів, що він потрапив під вплив отруйної речовини, коли опинився в будинку Скрипалів, куди його відправили для розслідування.

Нагадаємо, колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку виявили без свідомості на початку березня 2018 року в Солсбері.

За версією британської сторони, їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Обидва постраждалих вижили, а сам інцидент став гучним політичним скандалом.

Також повідомлялося про причетність до інциденту агентів російського ГРУ Олександра Петрова, Руслана Боширова і Сергія Федотова.



Пізніше президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю британському виданню Financial Times на питання про справу Скрипалів відповів, що зрадників російської держави необхідно карати.