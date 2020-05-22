Пострадавших от взрыва мины полицейских вертолетом отправили в Днепр

Двух пострадавших от взрыва мины на Донбассе бойцов батальона полиции "Луганск-1" сегодня экстренно вертолетом доставили из Северодонецка в Днепр. Раненых госпитализировали в больницу имени Мечникова.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

По данным ведомства, сегодня вертолетом Национальной гвардии из Северодонецка были эвакуированы заместитель командира батальона Сергей Кисленских и старший инспектор по вооружению Владимир Сотников.

"Дальнейшее лечение и реабилитацию полицейские будут проходить в Днепре", - заявили в МВД.

Отмечается, что Кисленських имеет огнестрельное осколочное ранение мягких тканей грудной клетки и ноги с наличием обломков, а Сотников получил огнестрельное осколочное ранение мягких тканей плеча, грудной клетки и коленного сустава с осколками. При этом оба бойца имеют сотрясение головного мозга.

Напомним, вечером 20 мая в Луганской области вблизи населенного пункта Трехизбенка бойцы батальона "Луганск-1" подорвались на мине. В результате детонирования взрывного устройства погиб командир батальона, а трое бойцов получили ранения.

По факту гибели и ранения правоохранителей прокуратура Луганской области открыла уголовное производство. Инцидент был квалифицирован по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия.