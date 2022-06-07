UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пострадавшие от войны на востоке и юге Украины получают гумпомощь от "АТБ" и Procter & Gamble

Фото: пострадавшие от войны в Украине получают гуманитарную помощь от "АТБ" и Procter & Gamble (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Компании "АТБ" и Procter & Gamble Ukraine в рамках совместной гуманитарной миссии передали для распространения среди пострадавших от войны украинцев, которые живут на юге и востоке страны, тысячи пакетов средств гигиены и бытовой химии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соорганизаторов благотворительной акции.

Так, тысячи гигиенических товаров (шампуни, гели для душа, мыло жидкое и туалетное, гигиенические прокладки и т.д.) и товаров бытовой химии (стиральный порошок, средства для мытья посуды и пола и тому подобное) уже получают жители областей на востоке и юге страны от волонтеров проекта "Каритас Украина", которое называется "Реагирования на чрезвычайные ситуации в результате боевых действий в Украине".

Как сообщили организаторы, помощь равномерно распределяют среди ячеек проекта: "Каритас Донецк" (штаб сейчас работает в г. Днепр), "Каритас Запорожье", "Каритас Мариуполь" (штаб сейчас работает в г. Запорожья).

Работники и волонтеры проекта "Каритас" направляют гуманитарную помощь от "АТБ" и Procter & Gamble Ukraine людям, которые пострадали от войны, находятся недалеко от зон активных боевых действий, внутренне перемещенным лицам, а также жителям городов и сел, из которых украинские воины выбили оккупантов.

Особое внимание во время распределения средств гигиены и бытовой химии в рамках гуманитарного проекта уделяют социально уязвимым слоям населения: многодетным семьям, беременным женщинам, людям пожилого возраста, людям с инвалидностью и маломобильным лицам.

Они в первую очередь получат помощь благотворителей. Другим людям, нуждающимся в такой поддержке, помощь будет предоставлена по их запросу, если это будет возможно.

Читайте РБК-Украина в Google News
АТБГуманитарная помощь