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Пострадавшие от лавины в Грузии украинцы скоро вернутся в Украину, - МИД

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Киев, Вторник 31 августа 2021 17:08
Пострадавшие от лавины в Грузии украинцы скоро вернутся в Украину, - МИД Фото: пострадавшие от лавины в Грузии украины скоро вернутся в Украину (facebook.com/MchsRussia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские альпинисты, которые пострадали при схождении лавины на Кавказе, в ближайшее время прибудут в Тбилиси. Завтра из столицы Грузии они вернутся в Украину.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинцами, попавших под лавину на горе Казбек. "Они были эвакуированы вертолетом в поселок Степанцминд", - добавил представитель МИДа.

Николенко уточнил, что одна альпинистка получила перелом руки, сейчас она госпитализирована. Состояние двух других украинцев удовлетворительное.

"Все граждане сейчас находятся в безопасном месте. Пострадавшие планируют завтра прибыть в Тбилиси для дальнейшего возвращения в Украину", - отметил он, добавив, что дипломаты обеспечат украинцев необходимой консульской поддержкой.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что при сходе лавины на Казбеке пострадали украинцы.

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