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Постпреди ЄС сьогодні обговорять постачання боєприпасів в Україну, - Politico

Фото: постпреди ЄС сьогодні обговорять спільні закупівлі боєприпасів для України (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів сьогодні обговорить питання постачання боєприпасів для української армії. Зокрема, на порядку денному спільні закупівлі снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Європа наближається до рішення щодо закупівлі боєприпасів: постійні представники країн ЄС у Брюсселі зустрічаються сьогодні вранці о 10:00 для обговорення пропозицій щодо доставки та спільної закупівлі боєприпасів. Відповідно до плану, у закупівлі боєприпасів братимуть участь члени ЄС (окрім нейтральних) та Норвегія", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що першою ідея спільної закупівлі боєприпасів запропонувала Естонія у лютому 2023 року. До цього країни ЄС постачали Україні снаряди та зброю окремо, іноді з компенсацією з Європейського фонду миру.

Тепер ЄС хоче сформувати спільне замовлення через Європейське оборонне агентство. Це дозволить заощадити кошти та прискорити виготовлення снарядів на оборонних підприємствах.

Нагадаємо, видання Bloomberg раніше повідомляли, що ЄС може схвалити спільний план закупівлі боєприпасів для України наступного тижня.

Також зазначимо, що Рада ЄС схвалила збільшення на 2 млрд євро фонду, через який фінансується військова допомога Україні.

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