Постоянный совет ОБСЕ начал свое заседание. На нем рассмотрят "гарантии безопасности" РФ

В Вене началось заседание Постоянного совета ОБСЕ. Как ожидается, на нем российская сторона выступит со своими предложениями по так называемым "гарантиям безопасности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ.
Заседание началось с выступления министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, который представил приоритеты ОБСЕ на период своего председательства в организации в 2022 году.
Отметим, на сегодняшнем заседании должны рассмотреть российские предложения по "гарантиям безопасности" в Европе. Это будет последний из трех раундов переговоров, до этого были встречи с США в Женеве и НАТО в Брюсселе.
Напомним, накануне по итогам заседания Совета Россия-НАТО российский представитель заявил, что Москва готова к деэскалации ситуации возле украинских границ, но для этого Киев должен в полной мере выполнить минские соглашения по Донбассу.
Кроме того, Россия осудила политику расширения НАТО и пригрозила "самыми непредсказуемыми последствиями".
Президент России Владимир Путин впервые заявил о необходимости юридических "гарантий безопасности" в декабре 2021 года. Среди них российская сторона называет отказ от вступления Украины в НАТО, а также отвод стратегических вооружений.