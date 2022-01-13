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Постоянный совет ОБСЕ начал свое заседание. На нем рассмотрят "гарантии безопасности" РФ

Автор: Юлия Бойко

В Вене началось заседание Постоянного совета ОБСЕ. Как ожидается, на нем российская сторона выступит со своими предложениями по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Заседание началось с выступления министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, который представил приоритеты ОБСЕ на период своего председательства в организации в 2022 году.

Отметим, на сегодняшнем заседании должны рассмотреть российские предложения по "гарантиям безопасности" в Европе. Это будет последний из трех раундов переговоров, до этого были встречи с США в Женеве и НАТО в Брюсселе.

Напомним, накануне по итогам заседания Совета Россия-НАТО российский представитель заявил, что Москва готова к деэскалации ситуации возле украинских границ, но для этого Киев должен в полной мере выполнить минские соглашения по Донбассу.

Кроме того, Россия осудила политику расширения НАТО и пригрозила "самыми непредсказуемыми последствиями".

Президент России Владимир Путин впервые заявил о необходимости юридических "гарантий безопасности" в декабре 2021 года. Среди них российская сторона называет отказ от вступления Украины в НАТО, а также отвод стратегических вооружений.

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ОБСЕРоссийская Федерация