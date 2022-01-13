Постоянный совет ОБСЕ начал свое заседание. На нем рассмотрят "гарантии безопасности" РФ

В Вене началось заседание Постоянного совета ОБСЕ. Как ожидается, на нем российская сторона выступит со своими предложениями по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Заседание началось с выступления министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, который представил приоритеты ОБСЕ на период своего председательства в организации в 2022 году. Отметим, на сегодняшнем заседании должны рассмотреть российские предложения по "гарантиям безопасности" в Европе. Это будет последний из трех раундов переговоров, до этого были встречи с США в Женеве и НАТО в Брюсселе.