Было постоянное люббирование: Сытника не удивило решение КСУ о его назначении

Для Артема Сытника не было неожиданным решение Конституционного суда о неконституционности его назначения на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По его словам, решение КСУ не означает прекращения его полномочий или увольнения с должности.

Об этом Сытник заявил в интервью "Радио Свобода".

"Для меня точно не было неожиданностью, потому что мы видели как постоянно идет лоббирование этого решения.Поэтому, в принципе, сказать, что мы удивлены этим решением - не удивлены. В то же время, нужно отметить, что это впервые в истории Украины Конституционный суд рассмотрел вопрос конституционности не вступившего нормативного документа, а акта индивидуального действия", - сказал он.

Сытник также отметил, что вопросы, касающиеся НАБУ, Конституционный суд рассматривает не на пользу государству и не в пользу антикоррупционного бюро.

Напомним, ранее назначение Сытника директором НАБУ признали неконституционным.

Конституционный суд разъяснил, что это решение не означает увольнение Сытника, а все его решения на должности директора остаются законными.

РБК-Украина рассказывало в подробностях, что ждет НАБУ на фоне недавних событий вокруг бюро.