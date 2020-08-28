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Постол и Рамирес провели дуэль взглядов перед чемпионским боем

Автор: Вера Олейник

Дату их поединка переносили дважды через коронавирус

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес и украинский боксер Виктор Постол встретились сегодня лицом к лицу накануне боя. Соперники провели традиционную дуэль взглядов, которая прошла с соблюдением карантинных норм.

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank Boxing.

Боксеры сохраняли дистанцию друг от друга и, как все вокруг, были в масках.

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Также Постол и Рамирес высказались о предстоящем бое. Украинец отметил, что сборы выдались непростыми из-за переносов даты боя, но он чувствует, что у него неплохие шансы на победу. Американец настроен продолжить свой путь к званию абсолютного чемпиона.

"Постол попытается помешать мне, он опытнейший боец, но я тяжело тренировался. Поединок не раз переносился, но я не уходил из зала и оставался терпеливым", - сказал Рамирес.

Отметим, что Виктор Постол первым из украинских боксеров проведет бой за чемпионский титул после карантина.

Напомним, проведение поединка Постол - Рамирес откладывалось два раза из-за коронавируса.

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