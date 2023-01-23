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Постійні місії МАГАТЕ працюють на всіх українських атомних станціях, - Енергоатом

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Україна, Понеділок 23 січня 2023 19:38
Постійні місії МАГАТЕ працюють на всіх українських атомних станціях, - Енергоатом Фото: МАГАТЕ розмістило постійні місії на всіх українських атомних станціях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розмістило свої постійні місії на всіх українських атомних станціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

"Упродовж минулого тижня на вітчизняні атомні об’єкти прибули представники Міжнародного Агентства з атомної енергії. Зараз фахівці почали роботу на ХАЕС, відтак тепер постійні місії працюватимуть на Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що завданням місій є збереження ядерної та радіаційної безпеки атомних об’єктів України у час, коли росія вчиняє справжній ядерний тероризм.

Експерти працюватимуть на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня 2022 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір у ході візиту голови агентства Рафаеля Гроссі до України розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях.

Пізніше стало відомо, що МАГАТЕ вже закінчує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях.

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