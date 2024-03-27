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Постійне напруження. Психотерапевт пояснив причини втоми та апатії під час війни

Фото: Олег Чабан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар, Наталія Юрченко

Українці в умовах війни перебувають у постійному стресі. Тому виникає відчуття апатії, втоми, астенії та "тупості".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Науково-навчального інституту психічного здоров'я Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Олег Чабан.

Як він пояснив, в умовах хронічного стресу мозок починає відгороджуватися від надмірних переживань. Проявами цього можуть бути апатія та втома.

"Цих проявів стало значно більше, тому що ми з вами проживаємо у хронічному стресі з тривожним очікуванням, будемо сьогодні спати чи навпаки потрібно буде бігти до бомбосховища", - сказав Чабан.

Психотерапевт також зазначив, що серед українців зросла чутливість до звуків. Хвилювання можуть викликати навіть рух автомобіля чи інші звуки.

"Бо ми всі "заточені" на незнайомі звуки - я так само з дружиною завмираю, коли чую торохтіння і думаю, а може пропустили "шахеди", а не було сигналу тривоги. Якщо нервова система перебуває у такому постійному напруженні, підзбируючи додаткову інформацію, очікуючи щось, то від цього починає втомлюватися", - пояснив він.

Чабан додав, що апатія та астенія можуть також бути проявами депресії.

 

Нагадаємо, раніше українцям дали рекомендації, що робити у разі стресу та як допомогти людині.

Детальніше про те, що відбувається із психікою українців в умовах війни, яких наслідків очікувати у майбутньому - читайте в інтерв'ю з психотерапевтом Олегом Чабаном.

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