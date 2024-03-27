Постійне напруження. Психотерапевт пояснив причини втоми та апатії під час війни
Українці в умовах війни перебувають у постійному стресі. Тому виникає відчуття апатії, втоми, астенії та "тупості".
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Науково-навчального інституту психічного здоров'я Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Олег Чабан.
Як він пояснив, в умовах хронічного стресу мозок починає відгороджуватися від надмірних переживань. Проявами цього можуть бути апатія та втома.
"Цих проявів стало значно більше, тому що ми з вами проживаємо у хронічному стресі з тривожним очікуванням, будемо сьогодні спати чи навпаки потрібно буде бігти до бомбосховища", - сказав Чабан.
Психотерапевт також зазначив, що серед українців зросла чутливість до звуків. Хвилювання можуть викликати навіть рух автомобіля чи інші звуки.
"Бо ми всі "заточені" на незнайомі звуки - я так само з дружиною завмираю, коли чую торохтіння і думаю, а може пропустили "шахеди", а не було сигналу тривоги. Якщо нервова система перебуває у такому постійному напруженні, підзбируючи додаткову інформацію, очікуючи щось, то від цього починає втомлюватися", - пояснив він.
Чабан додав, що апатія та астенія можуть також бути проявами депресії.
Нагадаємо, раніше українцям дали рекомендації, що робити у разі стресу та як допомогти людині.
Детальніше про те, що відбувається із психікою українців в умовах війни, яких наслідків очікувати у майбутньому - читайте в інтерв'ю з психотерапевтом Олегом Чабаном.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.