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Постоянное напряжение. Психотерапевт объяснил причины усталости и апатии во время войны

Киев, Среда 27 марта 2024 08:40
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Постоянное напряжение. Психотерапевт объяснил причины усталости и апатии во время войны Фото: Олег Чабан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар, Наталья Юрченко

Украинцы в условиях войны находятся в постоянном стрессе. Поэтому возникает чувство апатии, усталости, астении и "тупости".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Научно-учебного института психического здоровья Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Олег Чабан.

Как он объяснил, в условиях хронического стресса мозг начинает ограждаться от чрезмерных переживаний. Проявлениями этого могут быть апатия и усталость.

"Этих проявлений стало гораздо больше, потому что мы с вами проживаем в хроническом стрессе с тревожным ожиданием, будем сегодня спать или наоборот нужно будет бежать в бомбоубежище", - сказал Чабан.

Психотерапевт также отметил, что среди украинцев выросла чувствительность к звукам. Волнения могут вызвать движение автомобиля или другие звуки.

"Потому что мы все "заточены" на незнакомые звуки - я так же с женой замираю, когда слышу тарахтение и думаю, а может пропустили "шахеды", а не было сигнала тревоги. Если нервная система находится в таком постоянном напряжении, собирая дополнительную информацию, ожидая чего-то, то от этого начинает уставать", - объяснил он.

Чабан добавил, что апатия и астения могут также являться проявлениями депрессии.

Напомним, ранее украинцам дали рекомендации, что делать в случае стресса и как помочь человеку.

Детальнее о том, что происходит с психикой украинцев в условиях войны, каких последствий ожидать в будущем - читайте в интервью с психотерапевтом Олегом Чабаном.

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