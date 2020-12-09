Более постепенный рост акцизов на ТИЭНы улучшит инвестиционный климат, - "Укртютюн"

Ассоциация "Укртютюн", которая объединяет четырех крупнейших производителей табачных изделий, поддержала предложение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложить более постепенный график повышения акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы).

Об этом говорится в письме Украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн" председателю комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву, пишет УНИАН.

Как известно, налоговый комитет ВР планирует повысить акциз на ТИЭНы с 1 января 2021 г. в три раза, и в дальнейшем предусмотреть рост акциза на ТИЭН на уровне 30% ежегодно.

"Указанное предложение относительно более постепенного повышения ставки налога на ТИЭНы будет способствовать умеренной фискальной политике, что защитит легальный рынок. Производители будут иметь достаточно времени, чтобы адаптировать производственные процессы к новым условиям налогообложения. Постепенное повышение ставки налога соответствует европейской практике. Это улучшит инвестиционную среду и создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику Украины", - заявила генеральный директор Ассоциации "Укртютюн" Валентина Хоменко.

Также в Ассоциации предложили сделать и более постепенным рост фиксированной части акциза на сигареты ежегодно на 10% к 2030 г.

Кроме того, в Ассоциации напомнили, что более серьезные повышения фиксированной части акциза на сигареты в предыдущие годы приводили к серьезному недовыполнению плана доходов от табачного акциза.

"Несмотря на увеличение ставок акциза в среднем на 25% в предыдущие годы, объем поступлений от акциза в 2019 г. остался на уровне предыдущего года. Начиная с 2018 г. не выполняется план поступлений от табачного акциза - в 2018 г. недовыполнение составило 5 млрд грн, в 2019 г. - почти 14 млрд грн, за январь-сентябрь 2020 г. - 9,7 млрд грн", - напомнили в Ассоциации "Укртютюн".

Генеральный директор Ассоциации украинских производителей табачных изделий "Укртютюн" Валентина Хоменко отметила важность сохранения действующего размера адвалорной (процентной) ставки акциза на сигареты.

По ее прогнозам, это "обеспечит сохранение баланса конкурентной среды на рынке табачных изделий".

Напомним, ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины, Совет предпринимателей при КМУ и Федерация работодателей Украины поддерживают предложение комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики относительно постепенного роста акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН), разработанные в рамках подготовки законопроекта 4065 ко второму чтению.