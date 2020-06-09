Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 9 июня

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро дешевеет в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,75 гривен за доллар. Курс евро снизился на 15 копеек до 30,11 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,49 (26,53 - 5 июня), продажи - 26,72 (26,77 - 5 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,60 (29,69 - 5 июня), продажи - 30,11 (30,26 - 5 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,41 - 5 июня), продажи 3,88 (3,88 - 5 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копеек до 26,63 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,99 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 9 июня справочный курс на уровне 26,64 грн/доллар, повысив его по сравнению с 5 июня (26,60 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,55 - 26,65 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,5 грн.

Отметим, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 9 июня, намерен одобрить программу с Украиной Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.

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Автор: Александр Белоус