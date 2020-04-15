Поставщики газа вернут потребителям остатки средств по акции "Твоя энергонезависимость"

Иллюстративное фото (104.ua)

Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании-поставщика газа заявление

Поставщики газа, которые предоставляют сервисы бытовым потребителям, через онлайн платформу 104.ua, заявили о том, что участники акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 по март 2020 года, смогут получить остатки неиспользованных средств уже с 20 апреля. Об этом сообщает 104.ua.

"Средства могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены по их заявлению на банковский счет. Начиная с 20 апреля в Личном кабинете на 104.ua будет доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления", - говорится в сообщении.

Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании-поставщика газа заявление установленного образца, или оставить подписанное заявление в специальной шкатулке, которая установлена на входе каждого из Центров обслуживания клиентов. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" находится находится по этой ссылке.

"Возврат средств состоится оперативно сразу после получения заявления потребителя. Проверить состояние лицевого счета потребитель может в любой момент в Личном кабинете на 104.ua или позвонив в контакт-центр в своем регионе", - говорится в сообщении.