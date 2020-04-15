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Постачальники газу повернуть споживачам залишки коштів по акції "Твоя незалежність"

Новини » Енергетика     15.04.2020 - 12:10
Постачальники газу повернуть споживачам залишки коштів по акції "Твоя незалежність"
Ілюстративне фото (104.ua)

Для отримання коштів на банківський рахунок необхідно надіслати на поштову або електронну адресу компанії-постачальника газу заяву

Постачальники газу, які надають сервіси побутовим споживачам, через онлайн платформу 104.ua, заявили про те, що учасники акції "Твоя незалежність", яка тривала з жовтня 2019 року по березень 2020 року, зможуть отримати залишки невикористаних коштів вже з 20 квітня. Про це повідомляє 104.ua.

"Кошти можуть бути використані споживачами або для оплати поточного споживання, або бути перераховані за їх заявою на банківський рахунок. Починаючи з 20 квітня у Особистому кабінеті 104.ua буде доступний функціонал, який дозволить спрямувати ці кошти на оплату поточного споживання", - йдеться в повідомленні.

Для отримання коштів на банківський рахунок необхідно надіслати на поштову або електронну адресу компанії-постачальника газу заяву встановленого зразка, або залишити підписану заяву в спеціальній скриньці, яка встановлена на вході кожного з Центрів обслуговування клієнтів. Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції "Твоя незалежність" розміщений за цим посиланням.

"Повернення коштів відбудеться оперативно відразу після отримання заяви споживача. Перевірити стан особового рахунку споживач може в будь-який момент в Особистому кабінеті на 104.ua або зателефонувавши в контакт-центр у своєму регіоні", - йдеться в повідомленні.

У березні рівень розрахунків за доставку газу в Дніпрі склав 68% "Вінницягаз Збут": учасники акції "Твоя незалежність" використали 40% запасу газу
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