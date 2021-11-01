Поставщики газа подняли тарифы на ноябрь до 40 гривен

Месячные цены, которые компании предлагают на ноябрь, достигают 40 гривен за кубометр. "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 38,35 гривен (в октябре - 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

Кроме того, компания "Светлогаз"установила на ноябрь тариф на уровне 38,10 гривен за кубометр, Gas Trading - 36,50 гривен, "Хмельницькэнергозбыт"- 35,50 гривен.

Некоторые компании продают газ на месяц значительно дешевле. В частности, "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на ноябрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Кроме того, большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее. Базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.

Процедура смены поставщика газа максимально упрощена, и сотни тысяч бытовых потребителей уже сделали это.