Поставки російської нафти до ЄС скоротилися до мінімуму: як працюють санкції

В 11-му пакеті санкцій (червень 2023 року) ЄС запровадив заборону на доступ до портів ЄС для суден, які транспортують російську нафту та здійснюють перевалку із судна на судно. В 12-му пакеті (грудень 2023-го) було запроваджено вимогу щодо повідомлення про продаж танкерів усім третім країнам.

А в останньому, 14-му пакеті від червня цього року ЄС схвалив заходи, спрямовані на конкретні судна, які беруть участь у війні Росії проти України та підпадають під заборону на доступ до портів і заборону на надання послуг.

"Ці судна можуть бути визначені з багатьох причин, таких як їх підтримка (російської агресії проти України, - ред.) через транспортування військового обладнання для Росії, транспортування вкраденого українського зерна та підтримка розвитку енергетичного сектору Росії, наприклад, через транспортування компонентів СПГ або перевалку СПГ. Цей захід також націлений на танкери, що є частиною "тіньового флоту" Путіна, які обходять обмеження ЄС і Price Cap Coalition (щодо верхньої ціни на російську нафту, - ред.), використовуючи при цьому оманливу практику судноплавства, повністю ігноруючи міжнародні стандарти", - йдеться у відповіді Єврокомісії на запит РБК-Україна.

Постачання російської нафти до ЄС відбувається лише підпільно

За даними керівника моніторингової групи Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрія Клименка, протягом останніх місяців лише близько 5% російської нафти потрапляє до ЄС. Тоді як раніше у країни ЄС надходило вдвічі більше.

Російська нафта підпільно, в невеликих кількостях, все ще експортується через порти Італії, особливо сицилійські, а також Греції та Іспанії.

Донедавна мали місце рейдові перевалки з судна на судно в Лаконській затоці біля берегів Греції. Однак цю країну "дотиснули" і з травня цього року у затоці безстроково "проводять військові навчання зі стрільбами", тому зараз перевалка там неможлива. Однак російські танкери перемістилися до берегів острова Хіос на південь від Лаконської затоки або здійснюють перевалку просто у відкритому морі.

Які судновласники возять російську нафту

Російський експорт обслуговують судна кількох категорій. Значна частина - власне російські, власниками яких є компанії, що зареєстровані в ОАЕ чи так званих "країнах зручного прапора": Ліберія, Панама, Маршаллові острови тощо. Інколи для цього використовуються досить складні схеми.

"Не обов’язково здійснюється перехід права власності на судно. Це може бути і зміна власності компанії. Тобто вони просто взяли якусь дубайську компанію, якій належать танкери і перекупили її. І ти цього не бачиш та не розумієш. Десь потім, коли моніториш рух багатьох танкерів, ти помічаєш, що цей танкер раптом став возити іншу нафту іншим маршрутом", - каже уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Окрема категорія - судна у власності турецьких та китайських компаній. Однак досі найбільшу частку складають танкери з Євросоюзу - Греції, Мальти та Кіпру.