Экс-замминистра обороны арестовали под залог

"12 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав бывшему заместителю министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривен", - заявили в ГБР.

Как ранее сообщало РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о заместителе министра обороны Украины в 2015-2019 годах Игоре Павловском.

Как отметили в ГБР, меры были выбраны всем четырем фигурантам этого дела. Всех их арестовали с правом внесения залога.

"Общая сумма залога для фигурантов составляет более 1,8 млрд гривен", - добавили в ГБР.