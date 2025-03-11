Поставки до Угорщини призупинені після атаки БпЛА на нафтопровід РФ
Атака безпілотника на вимірювальну станцію призупинила транспортування нафти до Угорщини. Будапешт назвав це замахом на свій суверенітет.
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ujszo.
Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини заявив, що внаслідок нічного удару безпілотника по вимірювальній станції нафтопроводу "Дружба" транспортування нафти до країни тимчасово призупинено.
За його словами, він провів телефонну розмову з віце-прем'єром РФ, який повідомив, що перевезення поки що неможливі, але ведуться ремонтні роботи. Очікується, що транзит може відновитися пізно ввечері, якщо не станеться нових інцидентів.
Міністр також наголосив, що у разі припинення роботи "Дружби" постачання нафти в Угорщину та Словаччину стане фізично неможливим. Угорщина розцінює цей інцидент як "замах на свій суверенітет".
"Ми закликаємо українців не атакувати енергетичну інфраструктуру, що прямує до Угорщини", - сказав він.
Крім того, вибухи сталися біля диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області, яка керує технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та відіграє ключову роль у постачанні нафти до морського порту "Усть-Луга" в Ленінградській області.
Водночас, за інформацією відкритих джерел, російська ППО завдала ударів по низці цивільних об'єктів.