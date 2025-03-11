ua en ru
Вт, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Поставки до Угорщини призупинені після атаки БпЛА на нафтопровід РФ

Вівторок 11 березня 2025 16:29
UA EN RU
Поставки до Угорщини призупинені після атаки БпЛА на нафтопровід РФ Фото: Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Атака безпілотника на вимірювальну станцію призупинила транспортування нафти до Угорщини. Будапешт назвав це замахом на свій суверенітет.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ujszo.

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини заявив, що внаслідок нічного удару безпілотника по вимірювальній станції нафтопроводу "Дружба" транспортування нафти до країни тимчасово призупинено.

За його словами, він провів телефонну розмову з віце-прем'єром РФ, який повідомив, що перевезення поки що неможливі, але ведуться ремонтні роботи. Очікується, що транзит може відновитися пізно ввечері, якщо не станеться нових інцидентів.

Міністр також наголосив, що у разі припинення роботи "Дружби" постачання нафти в Угорщину та Словаччину стане фізично неможливим. Угорщина розцінює цей інцидент як "замах на свій суверенітет".

"Ми закликаємо українців не атакувати енергетичну інфраструктуру, що прямує до Угорщини", - сказав він.

Крім того, вибухи сталися біля диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області, яка керує технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та відіграє ключову роль у постачанні нафти до морського порту "Усть-Луга" в Ленінградській області.

Водночас, за інформацією відкритих джерел, російська ППО завдала ударів по низці цивільних об'єктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАФТА Угорщина Війна в Україні
NEWS
Як проходить зустріч України та США у Джидді: перші подробиці переговорів
Як проходить зустріч України та США у Джидді: перші подробиці переговорів
DAILY
Від слів до справи. Із чим Україна і США підійшли до переговорів у Саудівській Аравії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Від слів до справи. Із чим Україна і США підійшли до переговорів у Саудівській Аравії